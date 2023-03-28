«Оставляют желать лучшего»: Песков об отношениях России и Германии Песков заявил, что отношения России и Германии сейчас оставляют желать лучшего

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Дмитрий Песков

Государственные отношения России и Германии сейчас оставляют желать лучшего, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Он отметил, что Берлин активно участвует в накачивании Украины оружием, что повышает вовлеченность ФРГ в конфликт. По мнению Пескова, это «не сулит ничего хорошего».

Отношения РФ и Германии сейчас оставляют желать лучшего, решение Берлина об увеличении помощи Киеву не сулит ничего хорошего, — сказал Песков.

Издание Der Spiegel ранее сообщило, что министерство финансов Германии планирует согласовать увеличение помощи Украине до €5,4 млрд в 2023 году, а общий объем помощи стране довести до €15 млрд. В настоящее время Берлин оказал Киеву поддержку в размере €2,2 млрд, которые пошли на оплату материалов и вооружений для ВСУ.

Помощь будет увеличена на дополнительные €8,8 млрд в ближайшие несколько лет. Немецкое правительство использует часть этих средств для замены поставленной Украине военной техники.

27 марта также стало известно, что все 18 обещанных Киеву немецких танков Leopard 2 прибыли на Украину. В зону боевых действий доставлено около 40 боевых машин пехоты Marder. Маршрут поставок оружия правительство ФРГ держит в тайне.