В Германии решили усилить поддержку Украины Der Spiegel: Минфин Германии запланировал увеличить помощь Киеву до €15 млрд

Фото: Michael Kappeler / dpa / Global Look Press

Министерство финансов Германии планирует согласовать увеличение помощи Украине до €5,4 миллиардов в 2023 году, а общий объем помощи стране довести до €15 миллиардов, пишет журнал Der Spiegel со ссылкой на письмо ведомства в бюджетную комиссию бундестага. В настоящее время Берлин оказал Киеву поддержку в размере €2,2 миллиардов, которые пошли на оплату материалов и вооружений для ВСУ.

Министерство финансов ФРГ планирует согласовать с комиссией увеличение фонда под названием «Укрепление государств — партнеров в сфере безопасности, обороны и стабилизации», в этом году его размер уже составил €2,2 млрд потраченных средств, — сказано в публикации.

Помощь будет увеличена на дополнительные €8,8 миллиарда в ближайшие несколько лет. Немецкое правительство использует часть этих средств для замены поставленной Украине военной техники.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что республика выставила Европейскому союзу счет на сумму 2 млрд евро за вооружение и технику, переданные на Украину. По его словам, полученную компенсацию Варшава намерена потратить на приобретение современного оружия. Он также добавил, что до настоящего времени за поставки оружия на Украину Польша получила от ЕС лишь 200 млн евро.