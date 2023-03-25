Польша потребовала у ЕС компенсации за поставки оружия Украине RMF FM: Польша выставила Евросоюзу счет на 2 млрд евро за поставленное Украине оружие

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Польша выставила Европейскому союзу счет на сумму 2 млрд евро за вооружение и технику, переданные на Украину. Об этом в интервью радиостанции RMF.FM сообщил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий. По его словам, полученную компенсацию Варшава намерена потратить на приобретение современного оружия.

Мы выставили счета на 2 млрд евро, и это очень хорошая новость для Польши, для польского бюджета очень хорошие новости, которые я привез с саммита Европейского совета. <...> Два миллиарда евро можно округлить до 10 млрд злотых. За эти деньги мы можем запастись и обеспечить себя современной техникой, — сказал Моравецкий.

Он также добавил, что до настоящего времени за поставки оружия на Украину Польша получила от ЕС лишь 200 млн евро.

Ранее Моравецкий заявил, что Германия должна более активно оказывать военную поддержку властям Украины. Польский премьер предположил, что Берлин на самом деле не настолько щедр по отношению к Киеву, как пытается продемонстрировать.

Также сообщалось, что Польша совместно с союзниками по блоку НАТО проведет военные учения в населенном пункте Вистула Спит, который находится близ границы с Калининградской областью России. Учения пройдут с 27 по 31 марта.