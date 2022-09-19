«Обыкновенный фашизм»: Слуцкий оценил русофобскую табличку в автобусе Риги Слуцкий: русофобская табличка в рижском автобусе является обыкновенным фашизмом

Фото: State Duma Russia/via Globallookpress.com

Леонид Слуцкий

Глава ЛДПР и руководитель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале прокомментировал информацию о появлении в автобусе Риги объявления об отдельных местах для русскоязычных пассажиров. Политик назвал это проявлением «обыкновенного фашизма». Он также напомнил, что в августе президент Латвии Эгилс Левитс призывал изолировать от общества тех, кто не поддерживает «политику русофобии.

Можно сейчас много умных слов сказать про сегрегацию и отсутствие настоящей демократии с такими подходами в целом... Есть и более доходчивые устоявшиеся выражения: «обыкновенный фашизм», например, — написал Слуцкий.

В конце августа президент Латвии Левитс заявил, что нелояльных к старен членов русского общества следует изолировать. Всего в Латвии проживает около 1.* млн человек, из них 40% рускоязычные.

Ранее депутат сейма Латвии Андрей Юдин призвал провести проверку после появления информации о русофобском «объявлении» в общественном транспорте в Риге. Речь идет о сообщении в социальных сетях о том, что в салоне одного из автобусов в латвийской столице якобы появилась табличка, в которой указано, что «места для русскоязычных находятся только на задней площадке». Парламентарий призвал возбудить уголовное дело по статье «о разжигании национальной ненависти и розни».