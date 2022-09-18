В сейме Латвии возмутились русофобией в Риге Латвийский депутат Юдин призвал проверить информацию о русофобском объявлении в Риге

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Рига

Депутат сейма Латвии Андрей Юдин призвал провести проверку после появления информации о русофобском «объявлении» в общественном транспорте в Риге, пишет РИА Новости. Речь идет о сообщении в социальных сетях о том, что в салоне одного из автобусов в латвийской столице якобы появилась табличка, в которой указано, что «места для русскоязычных находятся только на задней площадке». Парламентарий призвал возбудить уголовное дело по статье «о разжигании национальной ненависти и розни».

Снова работа для СГБ. Статья 78 УК. Деяние, направленное на возбуждение национальной ненависти и розни путем составления, изготовления и распространения таких ложных объявлений, — написал Юдин в Twitter.

Отмечается, что в Латвии проживают 1,8 миллиона человек, из них 40 процентов — русскоязычные.

Запрет на въезд в Эстонию для граждан России является «юридически сомнительным», сообщил ранее МИД Финляндии. Ведомство поставило под сомнение заявление эстонских властей о том, что владельцы туристических виз из России и Белоруссии угрожают общественному порядку, внутренней безопасности и международным отношениям на основании своей национальности.

Финские дипломаты указали на то, что подобные решения могут нарушать правила Шенгенской зоны. За полный запрет на въезд в Шенгенскую зону для россиян выступают также Польша, Латвия и Литва.