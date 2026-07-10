Новак сделал заявление о производстве топлива в России Новак: кабмин делает все возможное для загрузки НПЗ и производства топлива

Правительство России делает все возможное для обеспечения полной загрузки мощностей нефтеперерабатывающих заводов и производства топлива в достаточном объеме, сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, которые приводит ТАСС, кабмин держит ситуацию на особом контроле.

Мы все делаем, правительство делает, чтобы обеспечить загрузку мощностей, производство в достаточном объеме, — заявил Новак.

Кроме того, вице-премьер подчеркнул, что власти намерены обеспечить дополнительный объем завоза топлива в регионы. Он отметил, что сейчас эта работа ведется особенно активно.

Ранее губернатор Забайкальского края Александр Осипов предложил рассмотреть возможность создания в России широкой сети малых нефтеперерабатывающих заводов. По его мнению, постоянные атаки против крупных НПЗ делают создание сети небольших предприятий перспективным шагом для пополнения внутреннего рынка.

До этого руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов выразил мнение, что топливный кризис закончится до конца лета. По его словам, сейчас ощущается недостаток только высококачественного бензина.