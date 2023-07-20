«Никто не будет забыт»: сенатор об атаках ВСУ на Крым Сенатор Карасин пообещал призвать к ответственности киевскую власть за противоправные действия

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Киевская власть и ВСУ будут призваны к ответственности за противоправные действия, преступления против несовершеннолетних и атаки на Крым и другие российские регионы, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В беседе с Lenta.ru он пообещал, что «никто не будет забыт», все причастные понесут наказание.

В Совете Федерации недавно была создана комиссия по изучению фактов противоправных действий украинских властей применительно к несовершеннолетним. В том числе уничтожение детей и издевательство над ними. Поэтому мы будем все это изучать. Никто не будет забыт, — отметил сенатор.

По словам Карасина, киевская власть превратилась в бандитскую и существует за счет террористических акций. Сенатор напомнил и о роли Запада в данном вопросе. Он пояснил, что партнеры Украины, которые оказывают ей материальную помощь и посылают вооружение, превратили страну в полигон. При этом Карасин уточнил, что есть большое количество украинцев, которые проявляют личную инициативу в террористической деятельности.

В крымском поселке Раздольное ранее ввели режим чрезвычайной ситуации после атаки украинского беспилотника. В результате удара погибла девочка-подросток, которая пошла встречать рассвет с подругой.

В ночь на 17 июля беспилотными надводными аппаратами был подорван Крымский мост. Военный аналитик Роман Свитан предположил, что атаки на объект могут повториться.