Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 января 2026 в 12:25

«Не выходят из игры»: депутат о роли США в переговорном процессе по Украине

Депутат Новиков: США будут участвовать в решении украинского кризиса со стороны

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф Спецпосланник президента США Стив Уиткофф Фото: kremlin.ru/ Кристина Кормилицына, МИА «Россия сегодня»
Читайте нас в Дзен

США продолжат участвовать в урегулировании конфликта на Украине в роли посредника, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. По его словам, Вашингтон, несмотря на заявления об отстраненности, сохранит влияние на переговорный процесс.

Позиция Дональда Трампа (глава Белого дома. — NEWS.ru) всегда состояла в том, что США — не участники украинского конфликта. Это все наследие предыдущей администрации господина Джо Байдена (экс-президент США. — NEWS.ru). У новой администрации иные взгляды и подходы на эту ситуацию. И США выступают с некой миротворческой позицией, выполняя роль посредника для того, чтобы РФ и Украина могли договориться. И поэтому было бы логично, чтобы на каком-то этапе Соединенные Штаты попытались подчеркнуть новыми шагами свою отстраненность. Они наблюдают за этой проблемой со стороны. В этой ситуации Вашингтон не выходит из игры, а будет на уровне посредничества участвовать в событиях по урегулированию дальше, — пояснил Новиков.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что спецпредставитель президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф и зять американского лидера предприниматель Джаред Кушнер не примут участие в очередном раунде консультаций по украинскому урегулированию. По его словам, новая встреча намечена на 1 февраля в Абу-Даби.

США
Украина
Россия
переговоры
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились жуткие подробности убийства жительницы Дагестана
«Опасное место»: Перминова заговорила о пополнении в семье
«Сложные переговорщики»: в Госдуме оценили предстоящую встречу РФ и Украины
В СК назвали виновников смертельной инфекции в интернате Прокопьевска
Сенатор объяснил, почему мошенничество невозможно полностью искоренить
Известный политик 10 лет скрывал убийство собственной жены
Раскрыты последствия замены США Европой в передаче разведданных ВСУ
Задержание толпы мигрантов в Подмосковье попало на видео
Психотерапевт назвала главные ошибки при похудении
Подросток выстрелил в ухо своему приятелю
Названы продукты, позволяющие снизить уровень холестерина
Наступление ВС РФ на Харьков 29 января: бойня, резервы на Купянск-Узловой
В Минобороны КНР подтвердили курс на укрепление связей с Россией
Миллиардер Цимбаев согласился дать показания по делу о заказных убийствах
Тарханов похвалил болельщиков «Крыльев Советов» за финансовую помощь клубу
В ГД призвали Эстонию опасаться не ветеранов ВС РФ, а украинских беженцев
У юриста-таможенника отобрали диплом из-за взятки преподавателю
«Не выходят из игры»: депутат о роли США в переговорном процессе по Украине
Киев сидит без света, но есть нюанс: удары по Украине 29 января
Стало известно, какое соглашение обсуждают Белый дом и Сенат США
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.