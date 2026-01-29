«Не выходят из игры»: депутат о роли США в переговорном процессе по Украине Депутат Новиков: США будут участвовать в решении украинского кризиса со стороны

США продолжат участвовать в урегулировании конфликта на Украине в роли посредника, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. По его словам, Вашингтон, несмотря на заявления об отстраненности, сохранит влияние на переговорный процесс.

Позиция Дональда Трампа (глава Белого дома. — NEWS.ru) всегда состояла в том, что США — не участники украинского конфликта. Это все наследие предыдущей администрации господина Джо Байдена (экс-президент США. — NEWS.ru). У новой администрации иные взгляды и подходы на эту ситуацию. И США выступают с некой миротворческой позицией, выполняя роль посредника для того, чтобы РФ и Украина могли договориться. И поэтому было бы логично, чтобы на каком-то этапе Соединенные Штаты попытались подчеркнуть новыми шагами свою отстраненность. Они наблюдают за этой проблемой со стороны. В этой ситуации Вашингтон не выходит из игры, а будет на уровне посредничества участвовать в событиях по урегулированию дальше, — пояснил Новиков.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что спецпредставитель президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф и зять американского лидера предприниматель Джаред Кушнер не примут участие в очередном раунде консультаций по украинскому урегулированию. По его словам, новая встреча намечена на 1 февраля в Абу-Даби.