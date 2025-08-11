Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 09:05

«Не будут улыбаться»: Дмитриев о дне икс с Путиным и Трампом на Аляске

Глава РФПИ Дмитриев: встреча Путина и Трампа принесет миру надежду

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа принесет надежду, мир и глобальную безопасность, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в соцсети X. По его словам, западные политики в день переговоров глав двух государств «не будут улыбаться».

Неоконы и другие поджигатели войны не будут улыбаться 15 августа 2025 года. Диалог Путина и Трампа принесет надежду, мир и глобальную безопасность, — написал он.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что созывает 11 августа встречу министров иностранных дел стран ЕС для обсуждения предстоящего саммита России и США по Украине на Аляске. По ее словам, Брюссель и Киев должны быть учтены в любых договоренностях.

Помощник российского президента Юрий Ушаков между тем сообщил, что на Аляске будут обсуждаться варианты долгосрочного урегулирования украинского конфликта. Он уточнил, что лидеры России и США сосредоточатся на выработке конкретных предложений для достижения прочного мира. Детали формата и повестки переговоров пока не раскрываются.

Владимир Путин
Дональд Трамп
США
Россия
РФПИ
Кирилл Дмитриев
переговоры
Аляска
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Посол предположил, какой вариант Россия и США предложат Украине
В ЛНР экс-сотрудников СБУ осудили за вымогательство
Врач предупредила о риске восьми заболеваний из-за недостатка сна
Юрист ответил, можно ли реализовать идею объединения паспорта и СНИЛС
Звезда сериала «Три сестры» рассказала, как похудела после родов
Разговор на русском языке во Львове закончился для мужчины протоколом
Самолет со 192 пассажирами врезался в другой лайнер во время взлета
В Госдуме предложили помечать созданный ИИ-контент
Добывавшая в России нефть ирландская Petroneft будет ликвидирована
Родителям дали советы, как вовлечь ребенка в повседневные семейные дела
«Молдова на перепутье»: Шойгу напомнил Кишиневу о рисках сближения с НАТО
Где лучше жить в Москве: хорошие и плохие районы в 2025 году
Диск от болгарки прилетел в лицо россиянки во время ремонта
ПВО сбила пятый за утро беспилотник, летевший в сторону Москвы
ЕС намерен провернуть хитрый трюк с Зеленским на переговорах на Аляске
Соленые огурцы по рецепту бабушки! Вкуснее не придумаешь
Политолог оценил вероятность побега Зеленского зимой из Киева
Польша собирается превратить ветропарк в центр шпионажа за Россией
В Лос-Анджелесе разгромили магазин ради лабубу
Как выбрать вытяжку для кухни — полезные советы и рекомендации
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.