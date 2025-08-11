«Не будут улыбаться»: Дмитриев о дне икс с Путиным и Трампом на Аляске

«Не будут улыбаться»: Дмитриев о дне икс с Путиным и Трампом на Аляске Глава РФПИ Дмитриев: встреча Путина и Трампа принесет миру надежду

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа принесет надежду, мир и глобальную безопасность, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в соцсети X. По его словам, западные политики в день переговоров глав двух государств «не будут улыбаться».

Неоконы и другие поджигатели войны не будут улыбаться 15 августа 2025 года. Диалог Путина и Трампа принесет надежду, мир и глобальную безопасность, — написал он.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что созывает 11 августа встречу министров иностранных дел стран ЕС для обсуждения предстоящего саммита России и США по Украине на Аляске. По ее словам, Брюссель и Киев должны быть учтены в любых договоренностях.

Помощник российского президента Юрий Ушаков между тем сообщил, что на Аляске будут обсуждаться варианты долгосрочного урегулирования украинского конфликта. Он уточнил, что лидеры России и США сосредоточатся на выработке конкретных предложений для достижения прочного мира. Детали формата и повестки переговоров пока не раскрываются.