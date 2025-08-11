Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 09:14

В США раскрыли новые детали предстоящей встречи Путина и Трампа

NYT: Трамп собирается встретиться с Путиным на Аляске без присутствия украинцев

Владимир Путин и Дональд Трамп Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: kremlin.ru

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не допустит присутствия представителей Украины на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным, которая состоится на Аляске 15 августа, сообщает газета The New York Times. По мнению американских журналистов, это может измениться только в случае, если украинская сторона получит приглашение «в последнюю минуту».

Трамп планирует встретиться с Путиным на Аляске без присутствия там украинцев, если только приглашение не поступит в последнюю минуту, — говорится в публикации.

Вместе с этим журналисты обратили внимание, что посол США в НАТО Мэтью Уитэкер придерживается противоположного мнения. В частности, он убежден, что президент Украины Владимир Зеленский все же появится на встрече Путина и Трампа.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Европейский союз может не принять соглашения, которых президенты России и США достигнут по итогам встречи на Аляске. По словам журналистов, при таком сценарии решения политиков не будут иметь большой силы.

США
Дональд Трамп
Россия
Владимир Путин
переговоры
Украина
Аляска
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Посол предположил, какой вариант Россия и США предложат Украине
В ЛНР экс-сотрудников СБУ осудили за вымогательство
Врач предупредила о риске восьми заболеваний из-за недостатка сна
Юрист ответил, можно ли реализовать идею объединения паспорта и СНИЛС
Звезда сериала «Три сестры» рассказала, как похудела после родов
Разговор на русском языке во Львове закончился для мужчины протоколом
Самолет со 192 пассажирами врезался в другой лайнер во время взлета
В Госдуме предложили помечать созданный ИИ-контент
Добывавшая в России нефть ирландская Petroneft будет ликвидирована
Родителям дали советы, как вовлечь ребенка в повседневные семейные дела
«Молдова на перепутье»: Шойгу напомнил Кишиневу о рисках сближения с НАТО
Где лучше жить в Москве: хорошие и плохие районы в 2025 году
Диск от болгарки прилетел в лицо россиянки во время ремонта
ПВО сбила пятый за утро беспилотник, летевший в сторону Москвы
ЕС намерен провернуть хитрый трюк с Зеленским на переговорах на Аляске
Соленые огурцы по рецепту бабушки! Вкуснее не придумаешь
Политолог оценил вероятность побега Зеленского зимой из Киева
Польша собирается превратить ветропарк в центр шпионажа за Россией
В Лос-Анджелесе разгромили магазин ради лабубу
Как выбрать вытяжку для кухни — полезные советы и рекомендации
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.