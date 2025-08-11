В США раскрыли новые детали предстоящей встречи Путина и Трампа NYT: Трамп собирается встретиться с Путиным на Аляске без присутствия украинцев

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не допустит присутствия представителей Украины на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным, которая состоится на Аляске 15 августа, сообщает газета The New York Times. По мнению американских журналистов, это может измениться только в случае, если украинская сторона получит приглашение «в последнюю минуту».

Трамп планирует встретиться с Путиным на Аляске без присутствия там украинцев, если только приглашение не поступит в последнюю минуту, — говорится в публикации.

Вместе с этим журналисты обратили внимание, что посол США в НАТО Мэтью Уитэкер придерживается противоположного мнения. В частности, он убежден, что президент Украины Владимир Зеленский все же появится на встрече Путина и Трампа.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Европейский союз может не принять соглашения, которых президенты России и США достигнут по итогам встречи на Аляске. По словам журналистов, при таком сценарии решения политиков не будут иметь большой силы.