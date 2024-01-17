«Не буду за вас голосовать»: какие обещания давал и выполнил Путин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин провел встречу с региональными чиновниками, на которой упомянул сообщение на прямой линии с текстом: «Я не буду за вас голосовать». Российский лидер отметил, что нужно ориентироваться на критику как на руководство к действию. NEWS.ru вспоминает пять самых ярких предвыборных обещаний Путина перед голосованием 2018 года и рассказывает, какие из них были исполнены и что помешало претворить в жизнь остальные.

Первое предвыборное мероприятие Путина

О том, что глава государства на неделе с 15 по 21 января проведет первое мероприятие, приуроченное к президентским выборам, сообщил журналист Павел Зарубин. Он не раскрыл деталей предстоящего события, однако отметил, что в расписании российского лидера на неделю значатся совещания с членами правительства и Совета безопасности РФ, а также контакты на международном уровне.

16 января Путин провел встречу с региональными чиновниками, которая отметилась многими яркими заявлениями президента. В частности, он пообещал продлить ряд федеральных программ, таких как «Школьный автобус» и «Комфортная городская среда». Также глава государства вспомнил о сообщении на прямую линию с текстом: «Я не буду за вас голосовать». Путин в связи с этим подчеркнул, что нужно ориентироваться на критику как на руководство к действию.

Фото: kremlin.ru Встреча с главами муниципальных образований субъектов федерации

Поскольку до выборов, которые пройдут с 15 по 17 марта, остается два месяца, это значит, что скоро будет представлена предвыборная программа президента. Предыдущая кампания, которая предваряла голосование 2018 года, отметилась довольно амбициозными планами администрации Путина и включала в себя широкий спектр инициатив — от социальных до экономических.

Увеличение рождаемости

1 марта 2018 года Путин выступил с посланием к Федеральному собранию. Именно на этом мероприятии были оглашены основные пункты предвыборной программы главы государства.

Тогда своей основной целью Путин назвал сбережение народа России и обеспечение благополучия граждан. Под этим подразумевался целый комплекс мероприятий, ставящих целью повышение демографических показателей. Президент заявил о планах выделить из государственного бюджета на демографическое развитие и охрану материнства и детства 3,4 триллиона рублей за шесть лет. Эта сумма на 38% превышала потраченную в 2012–2017 годах — 2,47 трлн рублей.

Для реализации инициативы был запущен национальный проект «Демография», ключевым пунктом которого стала финансовая поддержка семей при рождении детей. Она подразумевала выплату ежемесячного пособия в связи с рождением/усыновлением первого ребенка, реализацию программы материнского капитала, ипотечные кредиты семьям с детьми по ставке 6% годовых.

С 2018 года показатели численности населения уменьшились с 146,88 млн до 146,45 млн человек с учетом оттока на фоне СВО и включения новых регионов в состав РФ. При этом, по прогнозам Росстата, к 2046 году общая ежегодная убыль населения сократится более чем в два раза — с 367,7 тыс. человек (в 2023 г.) до 180,6 тыс. человек.

Меры властей по повышению демографии можно назвать эффективными, и они должны быть продлены, заявил в беседе с NEWS.ru председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он напомнил, что проект включал в себя не только повышение рождаемости, но и другие аспекты.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ключевым пунктом национального проекта «Демография» стала финансовая поддержка семей при рождении детей

«Средства, которые планировалось направить, были выделены фактически в полном объеме. И ключевые показатели, которые были определены, достигались. Официальная продолжительность жизни у нас положительная. Да, есть проблема с рождаемостью — для этого существуют объективные и субъективные причины. Но в то же время у нас сегодня рекордно низкий уровень безработицы. Я считаю, что программа должна быть продолжена», — подчеркнул он.

Увеличить расходы на медицину

Еще одним значимым предвыборным обещанием Путина в 2018 году стала инициатива по увеличению расходов на медицину. Глава РФ заявлял, что за шесть лет они должны вырасти вдвое и превысить 4% ВВП, однако в идеале президент призывал стремиться к 5%. «При этом надо найти дополнительные возможности для финансирования, которые не сдерживали бы экономический рост», — отмечал он.

В итоге в бюджете на 2023 год были заложены совокупные расходы на здравоохранение в размере 6,17 трлн рублей (4,1% от ВВП), а финансирование на 2024 год оценивалось в размере 6,5 трлн рублей. Однако директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович призывает не измерять средства, вкладываемые в здравоохранение, в долях ВВП. По факту, отмечает она, в России на здравоохранение тратится 10% реальных бюджетных денег, в большинстве стран эта цифра также колеблется в пределах 8–12%.

«Говорить, что в России малая доля расходов на здравоохранение, некорректно. Измерять нужно либо в доле от бюджета, либо в подушевых расходах — по этому показателю у нас приходится около $2000 на человека в год, что ставит Россию на хорошие позиции среди европейских стран, многие из которых тратят меньше в подушевом выражении», — пояснила эксперт.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Доля расходов на здравоохранение в России составляет около $2 тыс. на человека в год

В то же время, подчеркивает Попович, российской медицине есть куда расти. По ее словам, было бы правильным найти в РФ возможность вводить так называемое лекарственное страхование — то есть частично или полностью бесплатно обеспечивать пациентов, лечащихся амбулаторно, необходимыми рецептурными препаратами. Кроме того, важно развивать программы вакцинации, а также пропагандировать проведение профилактики.

Построить дороги

В ходе предвыборной кампании — 2018 Путин большое внимание уделял инфраструктурным проектам. Он заявлял о планах в течение следующих шести лет выделить не менее 11 трлн рублей на строительство дорог, особое внимание предлагалось уделить дорожной инфраструктуре в регионах.

В июне 2022 года правительство утвердило план дорожной деятельности до 2027 года с финансированием в объеме 13,2 трлн рублей. А 17 ноября 2023 года глава департамента строительства аппарата правительства РФ Максим Степанов объявил о пролонгации программы до 2028 года и наращивании объемов финансирования до 15 трлн рублей.

По словам экс-депутата ГД и главы общественной организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслава Лысакова, финансирование дорожного строительства в РФ действительно сильно выросло, однако впереди у властей еще много работы. По данным, которые приводил зампред правительства Марат Хуснуллин, протяженность дорог в России превышает 1,5 млн километров, в то время как, по словам Лысакова, потребность составляет 2 млн.

Положительным моментом эксперт называет возвращение дорожных фондов, через которые власти теперь выделяют деньги на транспортную инфраструктуру. Это так называемые «окрашенные» средства, которые нельзя потратить ни на что другое.

«В этом ситуация действительно сильно изменилась. Но не надо забывать, что многие чиновники в России не понимают, что дорожное строительство дает так называемый мультипликативный эффект: вложения вернутся в пятикратном размере, так как строительство тянет за собой и другие отрасли», — подчеркнул Лысаков.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости Строящийся участок Северо-Восточной хорды в Москве

Увеличить темпы роста экономики

Путин отмечал: чтобы вывести качество здравоохранения, инфраструктуры и образования на новый уровень, нужны деньги. А для этого до 2024 года следовало ускорить темпы роста экономики страны. Позже министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что президент поставил перед правительством задачу нарастить этот показатель до 3,7–3,8%.

В декабре 2023 года лидер РФ заявил, что Россия стала крупнейшей экономикой Европы, которая по темпам роста опережает ведущие государства ЕС. За первые 10 месяцев года ВВП страны вырос на 3,2%, а по итогам 2023-го может составить 3,5%, превысив уровень, который был до введения санкций. 15 января 2024 года глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что по результатам дополнительных расчетов темпы роста российского ВВП могут достигнуть 4%.

По мнению эксперта Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, сравнивать показатели, которые планировались до пандемии, начала СВО и введения санкций против РФ, с нынешним положением дел довольно трудно: за это время структура экономики претерпела изменения. Кроме того, нет единой методологии подсчетов.

«Но в целом мы можем говорить, что общая тенденция сохранялась: во-первых, в 2022 году экономика РФ упала не так сильно, как ожидалось изначально, ведь нам обещали 20%-ное падение ВВП, а оно оказалось на порядок меньше, составив лишь несколько процентов. И с тем, что в 2023 году началось ее восстановление, никто не спорит», — отмечает эксперт.

Он добавил, что по суммарной стоимости той продукции, которая была произведена в стране, Россия действительно может находиться на ведущих позициях. В то же время, если брать паритет покупательской способности — то, сколько денег приходится на каждого гражданина, — ситуация будет уже не столь оптимистичной.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Предвыборная кампания Путина в 2018 году включала в себя широкий спектр инициатив — от социальных до экономических

Нарастить несырьевой экспорт

Планы увеличить показатели несырьевого неэнергетического экспорта называли одной из самых сложных задач, поставленных Путиным перед выборами 2018 года. Тогда глава государства заявил, что к 2024-му его объемы должны вырасти до $250 млрд в год, в то время как на 2018-й они составляли $134 млрд.

Достичь заявленного Путиным показателя пока не удалось, но приблизиться к нему Россия сумела. В октябре 2023 года первый зампред правительства РФ Андрей Белоусов сообщил, что по итогам предыдущего года объем несырьевого неэнергетического экспорта составил почти $200 млрд.

Игорь Юшков называет это одним из самых неожиданных моментов в российской экономике 2022–2023 годов. По его словам, в этот период благодаря бойкоту со стороны западных компаний в России наметился «колоссальный рост» производства продукции высоких переделов.

«Во-первых, это произошло из-за того, что многие иностранные компании прекратили свои поставки в Россию. Нужно было уже реально проводить импортозамещение. К тому же речь идет еще и о продукции оборонного сектора. Подавляющее большинство ее делается в России и порождает огромный синергетический эффект, начиная от металлов, пороха, химии и прочего. Заводы загружены, работают круглосуточно», — напомнил Юшков.

И одновременно наметился рост экспорта таких товаров. Эксперт привел в пример продукцию, которая не считается сырьевой, но производится с применением отечественных углеводородов — речь идет об азотных удобрениях, которые в больших объемах у России закупает Германия. «Они не могут получить наш газ, потому что на каждом из газопроводов отдельные проблемы. Но при этом то, что они производили у себя раньше из нашего газа, теперь просто покупают в готовом виде», — пояснил специалист.

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