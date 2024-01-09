В Росстате показали альтернативные сценарии по изменению числа жителей РФ Росстат ожидает сокращения населения России к концу 2046-го до 130,6 млн

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Росстат опубликовал сразу два новых демографических прогноза для России до конца 2046 года, рассчитанных с учетом результатов Всероссийской переписи населения, которая проводилась в октябре — ноябре 2021 года, сообщает РБК со ссылкой на доклад ведомства. Отмечается, что в первом сценарии население вырастет на 4,6 млн человек, во втором — упадет на 15,4 млн. При этом новые регионы страны не учитываются. Они стали дополнением к базовому варианту, который был представлен в октябре 2023 года.

Высокий вариант прогноза Росстата предполагает рост численности до 150,87 млн к началу 2046 года благодаря притоку мигрантов и замедления естественной убыли населения. При этом стабильный прирост количества россиян ожидается начиная с 2030 года, и его темпы будут постепенно увеличиваться с 100 тысяч человек в год.

Негативный вариант гласит, что в период с начала 2024 по начало 2046 года население России сократится на 15,4 млн и составит 130,6 млн человек. Это эквивалентно убыли населения в среднем на 700 тысяч человек ежегодно, при этом приток мигрантов и рождаемость не смогут возместить высокую смертность населения.

Ранее, согласно информации Росстата, опубликованной в октябре, по состоянию на 1 января 2023 года численность постоянного населения РФ составила 146,5 млн человек. Дальше, согласно прогнозу агентства, численность населения будет только снижаться. Таким образом, к 2030 году число россиян без учета Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей может снизиться до 143,255 млн человек.