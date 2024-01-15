Путин и премьер Индии Моди пожелали друг другу удачи на выборах

Фото: Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе телефонного разговора пожелали друг другу удачи на выборах — президентских в РФ и парламентских в Индии, передает пресс-служба Кремля. Политики также обсудили развитие отношений между странами, ситуацию на Украине и другие международные темы.

Владимир Путин и Нарендра Моди выразили заинтересованность в дальнейшей активизации взаимовыгодных двусторонних связей и пожелали друг другу успехов на предстоящих выборах — президентских в России и парламентских в Индии, — говорится в сообщении.

Путин и Моди отметили успехи, достигнутые в ходе взаимодействия России и Индии в энергетической, транспортной, торгово-экономической сферах, а также в сотрудничестве на Дальнем Востоке. Индийский премьер также заверил, что его страна готова всячески способствовать реализации целей и задач российского председательства в БРИКС.

Ранее историк Сергей Латышев заявил, что энергичные попытки Запада вбить клин в российско-индийские отношения потерпели полный крах. Он отметил, что Индия не соблазнилась обещаниями Запада в сфере развития экономического и военного сотрудничества и решила «старому другу не изменять». По мнению эксперта, Индия продолжит развивать двусторонние отношения в наступившем году, особенно в случае победы партии Моди на выборах. При этом Латышев выразил уверенность, что дружеские связи между двумя странами сохранятся при любом раскладе политических сил.