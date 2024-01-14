Путин ответил на вопрос о финансировании крупных проектов на фоне СВО Путин заявил, что Россия стала первой экономикой Европы вопреки ограничениям

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Президент РФ Владимир Путин заявил в интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину, что Россия стала первой экономикой Европы и пятой экономикой мира, несмотря на западные ограничения. Так глава государства ответил на вопрос, хватит ли России денег на крупные проекты, учитывая затраты на СВО.

Несмотря на все ограничения и сложности, с которыми мы сталкиваемся, экономика России стала первой в Европе по паритету покупательной способности. Мы вышли на первое место в Европе и стали пятой экономикой мира: США, Китай, Индия, Япония и Россия, — заявил Путин.

Глава государства подчеркнул, что России еще нужно много сделать для укрепления суверенитета и независимости. По его словам, в первую очередь речь идет о технологической сфере.

Путин также назвал Дальний Восток и Арктику регионами, которые определят будущее страны. Он отметил, что именно там сосредоточены логистика, производство и минеральные ресурсы, поэтому осваивать эти регионы жизненно необходимо.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин обязательство посетит Якутию, поездку в которую ему пришлось отменить из-за непогоды. Представитель Кремля выразил уверенность, что глава государства обязательно еще раз совершит визит в регион, как до этого побывал на Чукотке.