Обрисован худший сценарий развития СВО на Украине Настоящий Полковник: дело идет к большой войне с НАТО

Фото: МО РФ

Май — июль 2024 года окажутся для России очень тяжелыми, сообщил в Telegram-канале военкора Александра Сладкова эксперт, пишущий под именем Настоящий Полковник. По его словам, дело идет к большой войне.

Судя по развертыванию сил НАТО на Западном ТВД (Польша, Прибалтика и Финляндия), это все не ради потехи. Май — июль будут для нас очень тяжелыми, дело идет к большой войне, — сообщил эксперт.

По словам Настоящего Полковника, удары по приграничным территориям России будут продолжаться по нарастающей и носить не избирательный характер. Главная цель их будет заключаться в массовых разрушениях и убийствах мирного населения.

Правило «чем хуже для России, тем лучше» будет является по-прежнему и генеральной, и главной задачей укрохунты, — приводит Сладков слова эксперта.

Он также посетовал, что за все время СВО не проведено ни одной фронтовой и армейской наступательных операций, не создано ни одной ударной армии или корпуса. По мнению Настоящего Полковника, ВС России не будут наступать в преддверии президентских выборов в стране, чем дадут шанс укрепить линии обороны ВСУ.

Наступать придется, и Николаев, и Одессу надо будет брать с выходом до Приднестровья, в противном случае ее просто уничтожат и поглотят, — резюмировал эксперт.

Ранее сообщалось, что Германия готовится к войне между Россией и НАТО, которая может начаться летом 2025 года. Согласно приведенному сценарию Минобороны ФРГ, эскалации следует ожидать уже в феврале 2024 года с началом активного наступления РФ на Украине, в дальнейшем она будет нарастать.