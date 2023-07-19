Названо число вагнеровцев, заключивших контракты с Минобороны РФ Генерал Шаманов: контракты с Минобороны РФ заключили 33 тысячи вагнеровцев

Фото: Анатолий Карбинов/News.ru

Около 33 тысяч бойцов ЧВК «Вагнер» заключили контракты с Министерством обороны России, заявил в беседе с НСН депутат Госдумы, бывший командующий ВДВ генерал-полковник Владимир Шаманов. При этом, по его словам, предприниматель Евгений Пригожин остался в окружении 7-10 тысяч вагнеровцев. Депутат утверждает, что частичная передислокация ЧВК в Белоруссию создает массу плюсов для России.

По моим данным, примерно 32-33 тысячи вагнеровцев заключили контракты с Минобороны, и от семи до 10 тысяч находятся с Пригожиным. Это создает для руководства страны и Вооруженных сил почву для размышлений. <...> Со стороны Белоруссии очень много положительных позиций с точки зрения создания нам собственной группировки. Это позитивный момент и его надо обязательно реализовывать, — считает Шаманов.

При этом он подчеркнул, что выступает за возвращение вагнеровцев в зону боевых действий. По словам депутата, те хорошо проявили себя в сражениях и должны продолжать воевать.

Ранее Минобороны Белоруссии сообщило, что бойцы ЧВК «Вагнер» приступили к обучению военнослужащих из состава территориальных войск республики. По данным ведомства, тренировки проходят на полигоне вблизи города Осиповичи в Могилевской области. Также в МО Белоруссии рассказали о выработке дорожной карты по планам совместной работы вооруженных сил республики и бойцов ЧВК «Вагнер» на ближайшую перспективу.