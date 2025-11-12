Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 12:35

Названа сумма, которую сочтут за мошенничество при переводе самому себе

Бессараб: перевод от 2 млн рублей самому себе могут признать мошенничеством

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Перевод самому себе от 2 млн рублей через систему быстрых платежей могут признать мошенничеством, заявила NEWS.ru депутат Государственной думы Светлана Бессараб. По ее словам, единая норма для установления подозрительной суммы такой транзакции в России пока не установлена.

Не могу сказать, что для определения мошеннического перевода с одной своей карты на другую через СБП установилась какая-то норма, но пока что это 2,25 млн рублей. Для разных законодательных норм РФ крупная сумма в корне отличается. Для уголовного преступления это одна сумма, а если мы говорим о банковской системе, то будут другие значения, — поделилась Бессараб.

Ранее директор департамента информационной безопасности Центробанка Вадим Уваров заявил, что перевод крупных сумм между счетами с помощью системы быстрых платежей будет занесен в список признаков мошеннических операций. По его словам, участились случаи, когда аферисты убеждают россиян перевести на один счет свои сбережения по СБП, чтобы их было проще украсть.

СБП
деньги
Россия
Центробанк РФ
Александрина Гуловская
А. Гуловская
