Названа сумма, которую сочтут за мошенничество при переводе самому себе Бессараб: перевод от 2 млн рублей самому себе могут признать мошенничеством

Перевод самому себе от 2 млн рублей через систему быстрых платежей могут признать мошенничеством, заявила NEWS.ru депутат Государственной думы Светлана Бессараб. По ее словам, единая норма для установления подозрительной суммы такой транзакции в России пока не установлена.

Не могу сказать, что для определения мошеннического перевода с одной своей карты на другую через СБП установилась какая-то норма, но пока что это 2,25 млн рублей. Для разных законодательных норм РФ крупная сумма в корне отличается. Для уголовного преступления это одна сумма, а если мы говорим о банковской системе, то будут другие значения, — поделилась Бессараб.

Ранее директор департамента информационной безопасности Центробанка Вадим Уваров заявил, что перевод крупных сумм между счетами с помощью системы быстрых платежей будет занесен в список признаков мошеннических операций. По его словам, участились случаи, когда аферисты убеждают россиян перевести на один счет свои сбережения по СБП, чтобы их было проще украсть.