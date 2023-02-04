МИД анонсировал встречу военных делегаций России, Турции и Сирии МИД: консультации военных экспертов России, Турции и Сирии намечены на февраль

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Проведение экспертных консультаций России, Турции и Сирии по линии оборонных ведомств трех стран планируется в феврале, рассказал ТАСС спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы российского МИД Михаил Богданов. 2 февраля министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что военные делегации трех стран в скором времени проведут переговоры на техническом уровне.

Богданов рассказал, что 28 декабря 2022 года в Москве главы Минобороны РФ, Турции и Сирии по итогам встречи обозначили, что «в феврале будет проведена первая экспертная встреча в этом формате».

Консультации 28 декабря были организованы с целью начать процесс по нормализации отношений между Анкарой и Дамаском. По информации турецких источников, стороны договорились о создании совместной трехсторонней комиссии. Вслед за этими консультациями пройдет встреча министров иностранных дел трех государств, в основе которой будет вопрос проведения переговоров между президентами Сирии и Турции Башаром Асадом и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

25 декабря турецкий министр национальной обороны Хулуси Акар заявил, что Анкара ведет переговоры с Москвой об использовании воздушного пространства северной Сирии для проведения военной операции против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).