Министр обороны Турции и глава разведки прибыли в Москву для переговоров Минобороны Турции сообщило, что глава ведомства и руководитель разведки прибыли в Москву

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Хулуси Акар

Министр обороны Турции Хулуси Акар и глава разведки Хакан Фидан прибыли в Москву для переговоров, об этом сообщил телеканал TRT со ссылкой на источники в турецком военном ведомстве. Отмечается, что стороны планируют обсудить ситуацию в Сирии, реализацию зерновой сделки и другие вопросы, связанные с обороной и безопасностью.

Министр национальной обороны Акар и глава национальной разведывательной организации Фидан находятся в Москве, столице России, для проведения различных встреч, — говорится в сообщении.

25 декабря турецкий министр национальной обороны Хулуси Акар заявил, что Анкара ведет переговоры с Москвой об использовании воздушного пространства северной Сирии для проведения военной операции против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).

28 октября глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что Россия и Турция приступили к проработке проекта газового хаба в последней Точную дату начала строительства он не назвал. Миллер считает, что распределительный центр в Турции позволит устанавливать справедливые и прозрачные цены.