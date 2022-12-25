Турция обсуждает с Москвой открытие неба на севере Сирии Минобороны Турции обсуждает с Россией использование неба Сирии для противостояния РПК

Фото: vk.com/turk_silahli_kuvvetleri

Анкара ведет переговоры с Москвой об использовании воздушного пространства северной Сирии для проведения военной операции против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщил турецкий министр национальной обороны Хулуси Акар. Он подчеркнул, что контакты по трехстороннему сотрудничеству Турция — Россия — Сирия продолжаются, пишет газета Aydınlık.

Мы продолжаем работу по нейтрализации террористической организации. Мы обсуждаем открытие воздушного пространства с русскими. Продолжаются контакты по трехстороннему сотрудничеству Турция — Россия — Сирия. Когда переговоры достигают определенной стадии, мы делимся ими с прессой. Мы продолжаем наши разговоры и диалоги, — сказал глава оборонного ведомства.

20 ноября Турция начала воздушную операцию против Рабочей партии Курдистана, которая признана Анкарой террористической. В тот день турецкие ВВС нанесли удары по занятым курдами районам на севере Ирака и Сирии. В Минобороны страны объявили, что данные территории «использовались террористами в качестве базы для нападений» на Турцию. В этой связи Турция начала операцию «Коготь-меч», целью которой является нейтрализация Рабочей партии Курдистана, Союза общин Курдистана, а также Отрядов народной самообороны курдов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впоследствии заявил, что военные операции Анкары на севере Сирии и Ирака никого не должны беспокоить и турецкая сторона не будет ни перед кем отчитываться. Он не исключил возможности начала наземной операции в этом регионе и подчеркнул, что «нельзя назвать адреса и время реализации этой работы».