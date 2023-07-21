Путин поручил Нарышкину отслеживать планы Польши в отношении Украины Нарышкин: Польша рассматривает возможность разместить войска на западе Украины

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин поручил главе СВР Сергею Нарышкину отслеживать планы Польши в отношении Украины, передает ТАСС. На совещании с постоянными членами Совета безопасности Нарышкин отметил, что Варшава может ввести свои войска на Западную Украину. По его сведениям, на Западе также растет «осознание того, что вопрос поражения Украины — это вопрос времени».

В этой связи у польского руководства усиливается настрой на то, чтобы ввести контроль на западных территориях Украины, в западных областях путем размещения там своих войск, — сказал он.

Путин также напомнил, кому Польша обязана своим суверенитетом. Он подчеркнул, что именно Советский Союз спас поляков, причем западные территории достались им фактически в подарок от Иосифа Сталина.

Более того, продолжил президент, СССР пришел полякам на помощь в тот момент, когда западные союзники бросили страну «на съедение германской военной машине», после чего она утратила свою независимость и государственность.

На сегодняшний день, по мнению Путина, польские лидеры обратили свое внимание на территории Украины. Именно поэтому Варшава стремится ввязаться в боевые действия и формирует некую коалицию среди западных стран.

Ранее Путин уже заявлял, что Россия будет решительно реагировать на агрессию в отношении Белоруссии. Такие действия Москва будет расценивать в качестве нападения на РФ, так как республика является частью Союзного государства.