«Накрывает с 1968»: в Госдуме ответили на заявления главы МИД Чехии Депутат Госдумы Журова назвала заявления МИД Чехии зарабатыванием политических дивидендов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государственная дума

Член комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова прокомментировала NEWS.ru предложение главы МИД Чехии Яна Липавского пересмотреть основы отношений с Россией, учитывая «новые угрозы». По ее словам, подобные заявления представляют собой зарабатывание определенных политических дивидендов перед западными «партнерами», однако не особенно опасны с учетом возможных ответных действий России.

Конечно же все это началось не сейчас, а еще в 1968 году. Их регулярно, если можно так сказать, «накрывает», — пояснила Журова.

Ранее глава МИД Чехии Ян Липавский отметил, что принципы, на которых основано взаимодействие ЕС и РФ, должны быть адаптированы к новой враждебной реальности, и союзным странам нужно быть готовыми к российским угрозам. Он добавил, что подробное обсуждение данного вопроса может пройти на неформальной встрече руководителей дипведомств ЕС в Праге в конце августа.