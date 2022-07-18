Чехия предложила пересмотреть отношения России и ЕС Глава МИД Чехии Липавский: ЕС нужно пересмотреть основы отношений с Россией с учетом новых угроз

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Странам Евросоюза необходимо пересмотреть основы отношений с Россией, учитывая «новые угрозы», заявил глава МИД ныне председательствующей в ЕС Чехии Ян Липавский. Он отметил, что принципы, на которых основано взаимодействие ЕС и РФ, должны быть адаптированы к новой враждебной реальности. По его словам, которые приводит РИА Новости, союзным странам нужно быть готовыми к российским угрозам.

Я призову в своем выступлении подумать о том, какой должна быть новая политика ЕС в отношении России. Я думаю, что пора пересмотреть нашу политику и меры по отношению к России, — сказал Липавский перед началом заседания глав МИД ЕС в Брюсселе.

Он добавил, что подробное обсуждение данного вопроса может пройти на неформальной встрече руководителей дипведомств ЕС в Праге в конце августа.

Накануне Липавский заявил, что призыв немецких интеллектуалов остановить поставки оружия Украине наивен. Он напомнил историю своей страны, которая боролась за свободу и демократию, а сейчас до сих пор догоняет упущенное «спустя 50 лет тоталитарных режимов».