МИД Чехии раскритиковал призыв остановить поставки оружия Украине Глава МИД Чехии Липавский: призыв остановить поставки оружия Украине наивен

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Призыв немецких интеллектуалов остановить поставки оружия Украине наивен, сказал министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в разговоре с RTVI. Он напомнил историю своей страны, которая боролась за свободу и демократию, а сейчас до сих пор догоняет упущенное «спустя 50 лет тоталитарных режимов».

Письмо немецких интеллектуалов было проявлением безбрежной наивности, которая не отражает реальность сегодняшнего мира. Для Чехословакии демократия и свобода — это то, с чего начиналось наше независимое государство сто лет назад. <...> И за эти ценности необходимо платить иногда даже самой высшей ценой, — сказал Липавский.

Он также подчеркнул, что Украина имеет признанные границы и имеет право защищать свою территорию.

Чехия же, по словам министра, начала отправлять Киеву вооружение еще до начала боевых действий. Сейчас ВСУ уже получили танки, бронетранспортеры, вертолеты и другие необходимые поставки.

7 июля сообщалось, что военная и финансовая помощь Украине сократилась, несмотря на взятые Западом обязательства. Директор Кильского института мировой экономики Кристоф Требеш заявил, что Киев больше всего нуждается в ракетных установках и гаубицах.