Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
10 октября 2025 в 10:31

«Мысль чудовищная»: в Кремле раскритиковали Зеленского за одно высказывание

Ушаков назвал глупостью предложение Зеленского по Нобелевской премии для Трампа

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Henri Szwarc/Keystone Press Agency/Global Look Press

Предложение украинского президента Владимира Зеленского о лоббировании Нобелевской премии мира для американского лидера Дональда Трампа в обмен на поставки крылатых ракет Tomahawk вызвало удивление своей нелогичностью, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков журналисту Life Александру Юнашеву. Российский представитель отметил абсурдность идеи получения премии мира за предоставление оружия.

Вызывает удивление, я бы сказал, глупость Зеленского, который сказал, что: «Украина могла бы лоббировать в пользу Нобелевской премии Трампу, если Трамп продаст нам Tomahawk». То есть премия мира за предоставление оружия. Даже мысль какая-то чудовищная, — высказался Ушаков.

Ранее заместитель генерального директора медиагруппы «Россия сегодня» Александр Яковенко заявил, что Соединенные Штаты планируют полностью переложить ответственность за применение крылатых ракет Tomahawk на Киев и европейские столицы. По его информации, Вашингтон намерен вывести себя из логистической цепочки, возложив все обязательства по поставкам и боевому использованию вооружений на союзников.

Кроме того, бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил о возможности избежать прямого военного столкновения между Соединенными Штатами и Россией. По его мнению, дискуссия относительно поставок крылатых ракет Tomahawk Украине постепенно утратит актуальность, а данная инициатива будет фактически свернута.

Юрий Ушаков
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
ракеты
Tomahawk
Нобелевская премия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Запад обвинили в лицемерии после слов Меркель о России
Готовим по-испански: сборник рецептов самых вкусных блюд
В Киеве подтвердили серьезный урон энергоинфраструктуре Украины
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 10 октября: где сбои в РФ
«Пытаются придавить»: политолог оценил возможные санкции США против Китая
Путин пригласил лидеров СНГ на встречу в преддверии Нового года
Переведенный под домашний арест журналист встретился с дипломатами
«Важно для всех нас»: Путин объяснил, к чему должны стремиться страны СНГ
Энергосистема Украины оказалась на грани коллапса
Продюсер раскрыл, почему возникли слухи о разводе Джигана и Самойловой
Путин раскрыл, в какой валюте торгуют страны СНГ между собой
В России предположили, кому достанется Нобелевская премия по экономике
Путин оценил результаты саммита Россия-США на Аляске
США введут войска в Израиль для поддержки международных сил в Газе
Российская телеведущая заявила, что делала аборт
Дочь Кончаловского уходит от мужа
В МВД раскрыли, как распознать попытку кражи номера телефона
Путин: двери Евразийского экономического союза открыты для новых участников
Кинолог рассказал, какой витамин необходим собаке в холодное время
Водитель без прав погиб вместе с пассажирами из-за ошибки на дороге
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Просто натрите яблоки и погасите соду кефиром: обалденные яблочные оладьи для осеннего завтрака
Общество

Просто натрите яблоки и погасите соду кефиром: обалденные яблочные оладьи для осеннего завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.