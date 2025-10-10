«Мысль чудовищная»: в Кремле раскритиковали Зеленского за одно высказывание Ушаков назвал глупостью предложение Зеленского по Нобелевской премии для Трампа

Предложение украинского президента Владимира Зеленского о лоббировании Нобелевской премии мира для американского лидера Дональда Трампа в обмен на поставки крылатых ракет Tomahawk вызвало удивление своей нелогичностью, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков журналисту Life Александру Юнашеву. Российский представитель отметил абсурдность идеи получения премии мира за предоставление оружия.

Вызывает удивление, я бы сказал, глупость Зеленского, который сказал, что: «Украина могла бы лоббировать в пользу Нобелевской премии Трампу, если Трамп продаст нам Tomahawk». То есть премия мира за предоставление оружия. Даже мысль какая-то чудовищная, — высказался Ушаков.

Ранее заместитель генерального директора медиагруппы «Россия сегодня» Александр Яковенко заявил, что Соединенные Штаты планируют полностью переложить ответственность за применение крылатых ракет Tomahawk на Киев и европейские столицы. По его информации, Вашингтон намерен вывести себя из логистической цепочки, возложив все обязательства по поставкам и боевому использованию вооружений на союзников.

Кроме того, бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил о возможности избежать прямого военного столкновения между Соединенными Штатами и Россией. По его мнению, дискуссия относительно поставок крылатых ракет Tomahawk Украине постепенно утратит актуальность, а данная инициатива будет фактически свернута.