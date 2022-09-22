МВД пресекло попытки проведения несогласованных акций в ряде регионов В МВД заявили о пресечении попыток проведения несогласованных акций в ряде регионов России

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что в нескольких регионах РФ 21 сентября пресечены несанкционированные акции. По ее словам, число участников было незначительным, сообщает РИА Новости.

В ряде регионов были предприняты попытки проведения несанкционированных акций, которые собрали крайне незначительное число участников. Все они пресечены, а лица, допустившие правонарушения, задержаны и доставлены в территориальные подразделения полиции для разбирательства и привлечения к ответственности, — подчеркнула представитель МВД.

После получения информации о планируемых несогласованных публичных мероприятиях министерство приняло дополнительные меры по обеспечению общественного порядка. В результате не было допущено осложнений оперативной обстановки.

Ранее стало известно, что более одной тысячи человек задержали 21 сентября в России на протестных акциях. Задержания проходили в 38 городах. Всего задержано 1026 человек, большинство — в столицах: в Москве — 394 человека, в Санкт-Петербурге — 376.