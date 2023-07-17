Москва согласилась провести встречу глав МИД Азербайджана, Армении и РФ Замглавы МИД Руденко подтвердил готовность Москвы провести встречу министров Азербайджана, Армении и РФ

Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко

Москва подтвердила готовность в ближайшее время организовать трехстороннюю встречу глав МИД России, Азербайджана и Армении, говорится в заявлении на сайте российского дипведомства по итогам встречи замглавы МИД РФ Андрея Руденко с послом Азербайджана в Москве Поладом Бюльбюль-оглы. В ходе встречи стороны также затронули ситуацию на Южном Кавказе и процесс примирения Баку и Еревана. В ведомстве отметили, что встреча прошла во взаимоуважительной и конструктивной атмосфере.

Российская сторона подтвердила готовность в ближайшее время организовать в Москве трехстороннюю встречу министров иностранных дел для обсуждения путей выполнения договоренностей на высшем уровне, включая тему согласования мирного договора, с последующим выходом на саммит лидеров России, Азербайджана и Армении в Москве для подписания упомянутого документа, — говорится в сообщении.

Ранее МИД России предложил министрам иностранных дел Армении и Азербайджана провести встречу в Москве для обсуждения договоренностей и последующего подписания мирного договора. В заявлении ведомства говорится, что Россия настроена примирить два государства и способствовать нормализации жизни в Карабахе.

15 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян провели трехстороннюю встречу с главой Евросовета Шарлем Мишелем в Брюсселе. Стороны условились ускорить работу по урегулированию отношений между Баку и Ереваном. Переговоры длились около трех часов. По словам Мишеля, встреча была плодотворной.