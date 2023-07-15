Мишель назвал плодотворной встречу с Алиевым и Пашиняном

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Шарль Мишель и премьер-министр Армении Никол Пашинян

Глава Евросовета Шарль Мишель назвал плодотворной прошедшую в Брюсселе трехстороннюю встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном, передает Interfax Azerbaijan. Европейский политик отметил, что стороны в очередной раз подтвердили приверженность Алматинской декларации 1991 года, а также территориальной целостности и суверенитету государств.

Мы только закончили шестую встречу. Она была очень плодотворная. Мы проходим через очень важный период в наших усилиях, — сказал Мишель.

На встрече в Брюсселе 15 июля стороны условились ускорить работу по урегулированию отношений между Баку и Ереваном. Трехсторонние переговоры длились около трех часов.

В ходе встречи обсуждались делимитация и обеспечение приграничной безопасности между Арменией и Азербайджаном, разблокирование региональных транспортных и экономических инфраструктур, вопросы, касающиеся прав и безопасности населения Карабаха, а также темы, связанные с заключенными и пропавшими без вести.

Следующий раунд переговоров может состояться осенью. По словам Мишеля, он пригласил Алиева и Пашиняна встретиться в таком же формате уже «после лета».

Ранее МИД России предложил главам МИД Армении и Азербайджана провести встречу в Москве для обсуждения договоренностей и последующего подписания мирного договора. В ведомстве подчеркнули, что РФ настроена примирить республики и способствовать нормализации жизни в Карабахе. При этом в МИД призвали Баку и Ереван не привлекать к перемирию третьи страны.