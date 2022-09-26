Мобилизованных освободят от оплаты услуг нотариуса

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Федеральная нотариальная палата решила освободить мобилизованных с 21 сентября граждан от оплаты услуг нотариуса, сообщили РБК в пресс-службе организации. Льгота будет распространяться на услуги по удостоверению доверенностей, выдаче согласий на юридически значимые действия для несовершеннолетних детей и ряд других. Кроме того, палата предложила организовать в регионах «дежурные нотариальные конторы», которые будут работать в том числе по выходным.



Граждане, призванные на военную службу по мобилизации, получат возможность получить необходимые им нотариальные действия вне очереди в любой нотариальной конторе страны при предъявлении повестки военного комиссариата, — сообщили в палате.

Ранее Банк России рекомендовал финансовым организациям разработать специальные программы кредитных каникул и реструктуризации задолженностей для мобилизованных граждан. Кроме того, предложено не начислять по договорам штрафы и пени, не предъявлять требования о досрочном исполнении обязательств, приостановить взыскание просроченных долгов, а также не выселять из ипотечного жилья.

Аналогичное право рекомендовано предоставить близким родственникам мобилизованных, если они находятся у них на иждивении. Также предписано не ухудшать кредитную историю данной категории граждан. Регулятор подчеркивает, что в дальнейшем такие льготы для военнослужащих могут быть закреплены в законе.



