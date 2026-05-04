04 мая 2026 в 10:35

Российским регионам спишут долги на сумму свыше 100 млрд рублей

Мишустин: кабмин спишет регионам России долги на 114 млрд рублей

Михаил Мишустин Михаил Мишустин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Правительство России сократит задолженность 21 региона по бюджетным кредитам более чем на 114 млрд рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Решение направлено на снижение долговой нагрузки и поддержку экономического развития субъектов.

Одним из наиболее эффективных инструментов в этой работе стало списание двух третей задолженностей по бюджетным кредитам. Сегодня мы такую помощь окажем еще 21 субъекту РФ. Их долг в общей сложности будет сокращен более чем на 114 млрд рублей, — сказал Мишустин.

Ранее обновленные в апреле данные Росстата показали, что объем просроченной дебиторской задолженности российских организаций в январе 2026 года достиг почти 8,2 трлн рублей. Годом ранее, в апреле 2024 года, эта сумма составляла 6,7 трлн рублей. В просроченную задолженность входят долги покупателей и заказчиков за товары и услуги компаний. Также сюда включены и долги иностранных контрагентов.

До этого Росстат сообщил, что общая сумма долгов по зарплате в России на конец марта 2026 года превысила 2,1 млрд рублей, увеличившись за месяц на 6%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 47,1%.

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

