Российским регионам спишут долги на сумму свыше 100 млрд рублей

Правительство России сократит задолженность 21 региона по бюджетным кредитам более чем на 114 млрд рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Решение направлено на снижение долговой нагрузки и поддержку экономического развития субъектов.

Одним из наиболее эффективных инструментов в этой работе стало списание двух третей задолженностей по бюджетным кредитам. Сегодня мы такую помощь окажем еще 21 субъекту РФ. Их долг в общей сложности будет сокращен более чем на 114 млрд рублей, — сказал Мишустин.

Ранее обновленные в апреле данные Росстата показали, что объем просроченной дебиторской задолженности российских организаций в январе 2026 года достиг почти 8,2 трлн рублей. Годом ранее, в апреле 2024 года, эта сумма составляла 6,7 трлн рублей. В просроченную задолженность входят долги покупателей и заказчиков за товары и услуги компаний. Также сюда включены и долги иностранных контрагентов.

До этого Росстат сообщил, что общая сумма долгов по зарплате в России на конец марта 2026 года превысила 2,1 млрд рублей, увеличившись за месяц на 6%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 47,1%.