Мишустин назвал срок запуска промышленной ипотеки Мишустин анонсировал запуск промышленной ипотеки осенью

Фото: Russian State Duma Press Service/Global Look Press

Михаил Мишустин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин анонсировал запуск промышленной ипотеки. По его словам, он состоится уже осенью текущего года, передает ТАСС. Глава кабмина отметил, что ставка составит 5%.

Считаем, что до осени мы точно этот режим полностью отработаем и запустим. И ставка будет 5%. Я думаю, для нашей промышленности это будет хорошее подспорье, — сказал Мишустин.

Накануне премьер-министр посетил промышленный технопарк «Иксэл», расположенный в городе Киржаче Владимирской области. Мишустин ознакомился с производством и пообщался с его сотрудниками.

В начале июня глава кабмина дал поручения профильным министерствам в срок до 9 июня проработать возможность запуска в России так называемой промышленной ипотеки по ставке до 5% годовых. Таким образом правительство намерено оказать поддержку компаниям промышленного сектора при возведении новых, современных промышленных площадей, используемых для реализации приоритетных инвестиционных проектов (ПИП) и создания Инновационно-промышленных парков (ИПП).

Президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме подчеркнул, что право на промышленную ипотеку получат предприятия, готовые построить новые производства. По его словам, на проекты в рамках промкластеров льготные кредиты будут выдаваться на срок до 10 лет.