Путин предложил запустить «промышленную ипотеку» под 5% годовых

Фото: Владимир Смирнов/фотохост-агентство ТАСС

Президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания XXV Петербургского международного экономического форума

Президент России Владимир Путин предложил создать промышленную ипотеку по ставке 5% годовых. Выступая на заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), глава государства подчеркнул, что право на такие кредиты получат предприятия, готовые построить новые производства.

Предлагаю запустить принципиально новый инструмент — промышленную ипотеку по ставке 5% годовых. Право на такие кредиты получат предприятия, которые планируют купить готовые площади для производства, — сказал Путин.

Кроме того, президент поручил правительству к осени представить ключевые параметры нового режима работы промышленных кластеров. Проекты в рамках промкластеров должны получать льготные кредиты на срок до 10 лет по ставке не более 7% годовых.

Прошу правительство к осени представить ключевые параметры нового режима работы промышленных кластеров, — отметил Путин.

В ходе выступления на ПМЭФ Путин также заявил, что ставку льготной ипотеки необходимо снизить до 7%. Президент уточнил, что срок действия программы остается прежним — до конца текущего года.