В России будут выдавать «промышленную ипотеку» под 5% Мишустин поручил до 9 июня проработать запуск в России «промышленной ипотеки» под 5%

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Премьер-министр Михаил Мишустин по итогам заседания комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства поручил Минпромторгу, Минфину и Минэкономразвития подготовиться к запуску в России «промышленной ипотеки» по ставке до 5% годовых, сообщается в Telegram-канале кабмина. О результатах необходимо будет доложить 9 июня.

Будет проработан вопрос запуска в России «промышленной ипотеки» — предоставления льготных кредитов предприятиям по ставке до 5% годовых на покупку недвижимости напрямую у промышленного девелопера, — говорится в сообщении.

В правительстве РФ также напомнили, что рассмотреть возможность внедрения «промышленной ипотеки» поручал президент России Владимир Путин.

Ранее замглавы Минцифры РФ Максим Паршин в ходе конференции «Цифровая индустрия промышленной России» завил, что ипотечная ставка для IT-специалистов в некоторых регионах страны может снизиться до 1%, По его словам, число заявок в банки уже выросло в несколько раз.