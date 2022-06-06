Премьер-министр Михаил Мишустин по итогам заседания комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства поручил Минпромторгу, Минфину и Минэкономразвития подготовиться к запуску в России «промышленной ипотеки» по ставке до 5% годовых, сообщается в Telegram-канале кабмина. О результатах необходимо будет доложить 9 июня.
Будет проработан вопрос запуска в России «промышленной ипотеки» — предоставления льготных кредитов предприятиям по ставке до 5% годовых на покупку недвижимости напрямую у промышленного девелопера, — говорится в сообщении.
В правительстве РФ также напомнили, что рассмотреть возможность внедрения «промышленной ипотеки» поручал президент России Владимир Путин.
Ранее замглавы Минцифры РФ Максим Паршин в ходе конференции «Цифровая индустрия промышленной России» завил, что ипотечная ставка для IT-специалистов в некоторых регионах страны может снизиться до 1%, По его словам, число заявок в банки уже выросло в несколько раз.