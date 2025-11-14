Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 07:00

Мирошник пояснил, почему переговоры России и Украины прекратились

Мирошник: Украина изначально не была настроена на переговоры с Россией

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Украина с самого начала не была настроена на мирные переговоры с Россией, заявил посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник газете «Известия». По его словам, Киев заговорил о стремлении к миру под определенным принуждением.

То есть на практике планов на урегулирование у Украины не было, — констатировал он.

Как только появлялась возможность урегулирования, Киев «включал мирную риторику, предлагая какие-нибудь абсурдные вещи», напомнил Мирошник. Кроме того, в это время украинская сторона усиливала обстрелы, добавил он.

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица сообщил, что Киев официально останавливает мирные переговоры с Москвой. На это первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа выразил мнение, что Украина не принимает решений о приостановке или возобновлении мирных переговоров с Россией, в этом вопросе Киев зависит от своих партнеров.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что Россия по-прежнему остается открытой к диалогу с Украиной. Однако это невозможно, пока Киев отказывается от переговоров, заключил он.

Родион Мирошник
Украина
Россия
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Баста, Кадышева, SHAMAN: кто заработает миллионы на новогодних корпоративах
«Верная смерть» ВСУ и атака на Новороссийск: новости СВО на утро 14 ноября
Семь российских аэропортов вернулись к работе
США засекли «российский военный корабль» у Гавайев
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 14 ноября: инфографика
ВСУ попытались атаковать российский регион
В Петербурге могут продлить запрет мигрантам работать в такси
ПВО сбила над Россией 216 беспилотников за ночь
В Пензенской области сняли ограничения на полеты
Появились новые детали в деле экс-главы подразделения Росатома
«Топ популярности»: в РСТ рассказали, где в РФ провести новогодние каникулы
Экс-глава подразделения Росатома получил взятку в 5 млн рублей
Радиостанция Судного дня прервала трансляцию
Россияне посчитали нотариуса бесполезным при отмене сделки с жильем
Россиянам рассказали, что необходимо учитывать при выборе новогодней елки
Экс-замглавы МО Попов получил Lexus в качестве взятки
«Ключ к тайнам»: россиянам объяснили, чем грозит потеря мобильного номера
Сливочно-горчичный маринад: сочная курица в духовке — находка, а не рецепт
Депутат призвал Верховный суд спасти рынок вторички от мошенников
«Вселяет надежду»: Вучич раскрыл детали переговоров с Макроном по Украине
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.