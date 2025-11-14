Мирошник пояснил, почему переговоры России и Украины прекратились Мирошник: Украина изначально не была настроена на переговоры с Россией

Украина с самого начала не была настроена на мирные переговоры с Россией, заявил посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник газете «Известия». По его словам, Киев заговорил о стремлении к миру под определенным принуждением.

То есть на практике планов на урегулирование у Украины не было, — констатировал он.

Как только появлялась возможность урегулирования, Киев «включал мирную риторику, предлагая какие-нибудь абсурдные вещи», напомнил Мирошник. Кроме того, в это время украинская сторона усиливала обстрелы, добавил он.

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица сообщил, что Киев официально останавливает мирные переговоры с Москвой. На это первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа выразил мнение, что Украина не принимает решений о приостановке или возобновлении мирных переговоров с Россией, в этом вопросе Киев зависит от своих партнеров.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что Россия по-прежнему остается открытой к диалогу с Украиной. Однако это невозможно, пока Киев отказывается от переговоров, заключил он.