Миронов: Франция отказывается от своей военной истории и Шарля де Голля Миронов об отказе Франции пригласить РФ на годовщину окончания Второй мировой: они забыли историю

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Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в разговоре с NEWS.ru прокомментировал новость о том, что власти Франции отказались пригласить представителей России на памятные мероприятия, приуроченные к 77-й годовщине победы антигитлеровской коалиции над нацистской Германией во Второй мировой войне. Российский политик заявил, что жест французских властей равен отказу от наследия Шарля де Голля.

Это не переписывание истории. Это хуже. Это отказ нынешних мелкотравчатых руководителей великой страны от своей великой истории. Отказ от наследия великого патриота Франции Шарля де Голля, — считает Миронов.

Он подчеркнул, что 9 мая россияне обязательно вспомнят французов как своих союзников. По его мнению, власти Франции подобными заявлениями оскорбляют не Россию, а память о своих же солдатах, которые мужественно себя проявили во время Второй мировой войны.

9 мая мы обязательно вспомним наших союзников. А то, что в Париже из сиюминутных конъюнктурных соображений не желают видеть на памятных мероприятиях российскую делегацию, оскорбляет не Россию, оскорбляет память о лётчиках полка «Нормандия-Неман», о героях французского Сопротивления, спасших в сороковые годы прошлого века честь этой страны. Мы это запомним. И Франция, уверен, запомнит, — подытожил спикер.

Ранее стало известно, что РФ не пригласили на празднование в честь окончания Второй мировой войны во Франции, заявил посол РФ в Париже Алексей Мешков. Он уточнил, что данное мероприятие пройдёт 8 мая. По словам Мешкова, на праздник по традиции приглашали представителей дипломатической миссии и военных атташе тех стран, которые внесли «решающий вклад» в победу над фашистской Германией. Однако в этот раз «места на трибуне» для России не оказалось.