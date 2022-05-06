Посол в Париже: Россию не пригласили отпраздновать окончание Второй мировой

Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине / Фото Владимир Гребнев/РИА Новости

Россию не пригласили на празднование в честь окончания Второй мировой войны во Франции, заявил посол РФ в Париже Алексей Мешков, пишет РИА Новости. Он уточнил, что данное мероприятие пройдёт 8 мая. По словам Мешкова, на праздник по традиции приглашали представителей дипломатической миссии и военных атташе тех стран, которые внесли «решающий вклад» в победу над фашистской Германией. Однако в этот раз «места на трибуне» для России не оказалось.

Восьмого мая во Франции традиционно будут проводится празднования, посвящённые победе во Второй мировой войне. Всегда послы, и военные атташе — сначала Советского союза, потом России, Белоруссии как стран, которые внесли решающий вклад в победу над фашизмом приглашались. В этом году нам места на трибуне не нашлось, — заявил Мешков.

При этом посол отметил, что на мероприятии будут присутствовать дипломаты тех стран, которые «воевали на стороне» гитлеровского режима.

Ранее Соединённые Штаты сорвали участие делегации России в заседании комитета ООН по информации, сообщил первый заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский. С его слов, главе российской группы делегатов дипломату Марии Захаровой удалось получить визу лишь 3 мая. Остальным экспертам из России визы не выдали до сих пор, уточнил Полянский. Он отметил, что запросы на получение визы со стороны российских дипломатов были поданы заблаговременно.