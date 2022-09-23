Минюст России в очередной раз расширил список физлиц-иноагентов Блогер Камикадзе Ди и журналист Цымбалюк стали иноагентами

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Здание Министерства юстиции РФ

Министерство юстиции РФ в очередной раз расширило список физлиц-иноагентов. В него вошли украинский журналист Роман Цимбалюк, блогер Дмитрий Иванов (Камикадзе Ди), главный редактор сайта Newsader Александр Кушнарь и председатель профсоюза оппозиционера Алексея Навального «Альянс учителей» Даниил Кен.

Согласно информации на портале Минюста, все названые лица занимаются политической деятельностью и получают финансирование от Украины.

16 сентября Минюст РФ внес комика и шоумена Максима Галкина в реестр физлиц-иноагентов. В графе «Сведения

об иностранных источниках» у телеведущего тоже указана Украина. Сам артист заявил, что не занимается политической деятельностью и не получает денег с Украины, поэтому не считает себя иностранным агентом. Он подчеркнул, что, несмотря на присвоенный ему Минюстом статус, продолжит шутить над политиками, чем занимается на протяжении 28 лет.

Тем временем группа депутатов под руководством главы комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства Василия Пискарёва внесла на рассмотрение парламента два законопроекта, ужесточающих административную и уголовную ответственность для иностранных агентов. Если документ примут, получить крупный штраф могут даже те люди, кого власти сочтут «намеревающимися» стать иноагентами.