Минобороны России раскритиковало отечественные беспилотники Полковник Ищук: большинство российских БПЛА не удовлетворяют требования Минобороны

Большинство российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) не удовлетворяют требования Минобороны, сообщил в ходе круглого стола «Перспективы развития технологий беспилотных транспортных средств в РФ» представитель военного ведомства полковник Игорь Ищук. По его словам, причиной этого стала неподходящая элементная база, передает ТАСС.

Минобороны разработаны соответствующие тактико-технические требования, предъявляемые к беспилотным летательным аппаратам. И большинство производителей, к сожалению, не способны их выполнить. И основная проблема невыполнения — элементная база, — сказал Ищук.

Он добавил, что в связи с такой ситуацией, Минобороны «вынуждено идти на упрощение, на дополнительные соглашения». В частности, ведомство принимает БПЛА в эксплуатацию в опытном режиме, отметил Ищук.

Полковник отметил, что наиболее востребованными в войсках БПЛА являются беспилотники радиотехнической разведки. По его словам, их используют в качестве барражирующего боеприпаса.