Минобороны РФ: украинский БПЛА перехвачен над Тверской областью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Утром 5 сентября российские военные пресекли попытку Украины совершить террористическую атаку на территории Российской Федерации, используя БПЛА самолетного типа, сообщило в Telegram Минобороны РФ. По данным военного ведомства, беспилотник перехвачен над Тверской областью.

Утром 5 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Тверской области, — подчеркивается в сообщении Минобороны.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что российские средства ПВО в ночь на 5 сентября уничтожили беспилотный аппарат в Тверской области. По его словам, инцидент произошел в районе Завидово, БПЛА летел в направлении столицы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

Ранее Минобороны сообщило, что российские военные утром 5 сентября предотвратили террористическую атаку Киева с применением беспилотного летательного аппарата. По данным оборонного ведомства, инцидент произошел в Истринском районе Подмосковья. Также Минобороны РФ сообщало, что в ночь на 5 сентября российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник в небе над Калужской областью.