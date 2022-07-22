Минобороны РФ показало кадры боевых вылетов истребителей Су-35С и Су-30СМ

Фото: Минобороны РФ

Минобороны России опубликовало кадры боевых вылетов экипажей истребителей Су-35С и Су-30СМ в рамках спецоперации на Украине. Как рассказал ТАСС старший летчик звена Су-35 Виктор, истребители применяют ракеты малой дальности Р-73, ракеты средней и большой дальности класса «воздух — воздух», а также ракеты Х-31 класса «воздух — поверхность», предназначенные для поражения систем ПВО.

В ролике продолжительностью 2 минуты 43 секунды показано, как инженеры устанавливают ракеты на подвеску Су-35С. Затем с разных ракурсов демонстрируется взлёт машин с аэродрома временного базирования и ракетные стрельбы.

Ранее Минобороны показало боевую работу расчетов тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» Западного военного округа. Они произвели уничтожение складов с боеприпасами и укрепленных долговременных опорных пунктов ВСУ. Сообщается, что контроль и корректировка поражаемых целей проводятся расчетами беспилотных летательных аппаратов, которые передают результаты поражения на командный пункт в режиме реального времени.