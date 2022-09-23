Минобороны рассказало, как не попасться на уловки мошенников о мобилизации Минобороны: мобилизовать не могут по телефону

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Сборный пункт военного комиссариата

На фоне новостей о мобилизации появилось огромное количество мошенников, которые зовут в военкоматы по телефону, сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале. По данным ведомства, все чат-боты для проверки списков призывников являются фейками. Кроме того, при их запуске можно самому стать источником спама.

Мошенники активно обзванивают население, представляясь сотрудниками военкоматов <...>. Не стоит доверять таким звонкам. Граждан не должны приглашать в военкоматы по телефону. Сохраняйте бдительность и проверяйте факты и источники информации, распространяемой в Сети, — предупреждает ведомство.

Минобороны подчеркивает, что в соответствии с федеральным законом № 53 повестки вручают только лично в руки либо направляют «Почтой России» по адресу регистрации.

Также уточняется, что базы данных граждан, якобы мобилизованных для участия в специальной военной операции (СВО), составлены из баз данных «Яндекс.Еды», Delivery Club, СДЭК и других взломанных сервисов.

Президент России Владимир Путин в ходе обращения 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. Соответствующие мероприятия начались в этот же день. Перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта спецоперации. Мобилизованные лица получат выплаты и статус военнослужащих-контрактников.