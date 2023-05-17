Минобороны показало, как горит «Гвоздика» после встречи с «Ланцетом» Минобороны России показало кадры уничтожения украинской САУ «Гвоздика» «Ланцетом»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Интеллектуальный барражирующий комплекс «ZALA-Ланцет»

Минобороны России поделилось кадрами поражения самоходной артиллерийской установки 2С1 «Гвоздика» украинской армии высокоточным барражирующим боеприпасом типа «Ланцет». Видеокадры были сняты беспилотником. На кадрах демонстрируется наведение и пикирование БПЛА на замаскированную украинскую гаубицу и контроль поражения со второго беспилотника.

Расчет БПЛА обнаружил боевую машину, после чего она была уничтожена попаданием высокоточного барражирующего боеприпаса, — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны показало, как артиллеристы Западного военного округа атаковали украинскую пехоту, спрятавшуюся в здании, используя 100-мм противотанковые орудия МТ-12 «Рапира» с закрытых позиций.

До этого российское военное ведомство разместило видео боевой работы военнослужащих бронепоезда железнодорожных войск Западного военного округа в рамках специальной военной операции. Видеоролик демонстрирует спецпоезд, в составе которого находятся защищенные платформы с броней толщиной до 20 мм.