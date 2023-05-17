Минобороны России поделилось кадрами поражения самоходной артиллерийской установки 2С1 «Гвоздика» украинской армии высокоточным барражирующим боеприпасом типа «Ланцет». Видеокадры были сняты беспилотником. На кадрах демонстрируется наведение и пикирование БПЛА на замаскированную украинскую гаубицу и контроль поражения со второго беспилотника.
Расчет БПЛА обнаружил боевую машину, после чего она была уничтожена попаданием высокоточного барражирующего боеприпаса, — говорится в сообщении.
Ранее Минобороны показало, как артиллеристы Западного военного округа атаковали украинскую пехоту, спрятавшуюся в здании, используя 100-мм противотанковые орудия МТ-12 «Рапира» с закрытых позиций.
До этого российское военное ведомство разместило видео боевой работы военнослужащих бронепоезда железнодорожных войск Западного военного округа в рамках специальной военной операции. Видеоролик демонстрирует спецпоезд, в составе которого находятся защищенные платформы с броней толщиной до 20 мм.