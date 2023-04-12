Минобороны показало боевую работу бронепоезда в зоне спецоперации Минобороны России показало кадры боевой работы бронепоезда в зоне спецоперации

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Министерство обороны России опубликовало видео боевой работы военнослужащих бронепоезда железнодорожных войск Западного военного округа в рамках специальной военной операции, передает РИА Новости. Видеоролик демонстрирует спецпоезд, в составе которого находятся защищенные платформы с броней толщиной до 20 мм.

Эти платформы предназначены для размещения вооружений, укрытий для ведения огня и различной техники. Локомотив находится в середине состава.

Бронепоезд используется для технической разведки, разминирования, восстановления железнодорожного пути и малых искусственных сооружений с незначительными повреждениями. Также он сопровождает военные грузы и пассажирские поезда. Военнослужащие останавливаются перед мостами и путепроводами, проверяя железнодорожное полотно и пространство под путями на наличие взрывных устройств. В то же время они используют беспилотник для обследования окрестностей на предмет подозрительных машин, сооружений и скопления людей.

В голове бронепоезда находится железнодорожная платформа со средствами РЭБ, подавляющими радиоуправляемые взрыватели. Платформа также загружена стройматериалами для восстановления пути в случае подрыва. Основное артиллерийское вооружение поезда состоит из двух зенитных спаренных 23-мм пушек, которые могут поражать как воздушные, так и наземные цели, включая бронированную технику противника.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Польшу в «роскошном железнодорожном лимузине». По данным издания, его вагон, который снаружи ничем не отличался от других, изнутри был по-настоящему роскошным. В распоряжении Зеленского были «просторная спальня с великолепной кроватью, отделанная мозаикой ванная комната и богато оборудованная кухня». Кроме того, в вагоне есть конференц-зал и отдельная удобная комната для охраны.