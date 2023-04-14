Минобороны показало уничтожение украинской пехоты пушками «Рапира» Минобороны показало уничтожение пехоты ВСУ в здании пушками «Рапира» с закрытых позиций

Фото: militaryrussia.ru

Артиллеристы Западного военного округа атаковали украинскую пехоту, спрятавшуюся в здании, используя 100-мм противотанковые орудия МТ-12 «Рапира» с закрытых позиций. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Министерства обороны России.

Видео демонстрирует стрельбу с закрытых позиций, корректировку огня с помощью дрона и контроль поражения скопления украинских военнослужащих в здании. Ведомство уточнило, что участвующие в операции военные были мобилизованы из запаса.

Мы стреляем с закрытой огневой позиции. Отработали уже много целей. В среднем расстояние до целей пять-семь километров. В основном, цели — это бронированная техника и пехота, как укрытая, так и открытая. Первый — пристрелочный. Корректировка небольшая. Со второго снаряда уже полностью в цель работа, — сообщил командир противотанковой батареи с позывным Метис.

Он также добавил, что артиллеристы регулярно меняют свои позиции, поскольку противник использует дроны для обнаружения мест, откуда ведется огонь по ним.

В Минобороны отметили, что артиллеристы Западного военного округа выполняют огневые задачи по поражению артиллерийских батарей украинской армии, разрушению оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления, уничтожению огневых средств, складов боеприпасов, вооружения и военной техники противника.

Накануне Минобороны России сообщило, что российские военные поразили передовой командный пункт оперативной группировки украинских войск «Харьков» в районе населенного пункта Великий Бурлук Харьковской области. По данным ведомства, в течение суток ВС России уничтожили 98 артиллерийских подразделений ВСУ в 127 районах.