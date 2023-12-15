Минобороны показало, как экипажи танков Т-72Б3 накрыли огнем укрепления ВСУ Минобороны РФ: экипажи танков Т-72Б3 поразили укрепления ВСУ под Купянском

Фото: МО РФ

Минобороны РФ показало кадры с Купянского направления, где экипажи танков Т-72Б3 группировки войск «Запад» прямой наводкой нанесли мощный огневой удар по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Танки быстро выдвинулись на передний край обороны противника после того, как подразделения разведки при помощи беспилотников выявили замаскированный опорный пункт и скопление живой силы ВСУ.

Работаем по живой силе противника, опорным пунктам, легкобронированной и тяжелобронированной технике, пулеметным расчетам, расчетам ПТУР. Работаем днем и ночью, с закрытых огневых позиций, прямой наводкой и с навеса, — отметил командир танковой роты с позывной Волк.

Он добавил, что в настоящее время солдаты ВСУ «пассивничают». По словам военного, украинская армия потеряла много техники и опорных пунктов.

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры работы экипажей российских вертолетов Ми-28Н, которые нанесли удар по опорным пунктам и живой силе ВСУ на Донецком направлении. Ударная группа «Ночных охотников» обстреляла позиции противника, приблизившись к ним на предельно малой высоте, отметили в оборонном ведомстве. В Минобороны показали, как штурманы Ми-28Н, сверив координаты, навели оружие на назначенные цели и выполнили пуски неуправляемых авиационных ракет по навесной траектории.