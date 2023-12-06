МО РФ показало атаку «Ночных охотников» на опорные пункты ВСУ МО РФ: вертолеты Ми-28Н на Донецком направлении атаковали опорные пункты ВСУ

Фото: МО РФ

Экипажи российских вертолетов Ми-28Н нанесли удар по опорным пунктам и живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ, опубликовавшем кадры работы вертолетчиков. Ударная группа «Ночных охотников» обстреляла позиции противника, приблизившись к ним на предельно малой высоте, отметили в оборонном ведомстве.

Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-28Н в составе ударной группы выполнили пуски неуправляемых авиационных ракет (НАР) по обнаруженным опорным пунктам и живой силе противника на Донецком направлении, — подчеркивается в сообщении.

В Минобороны показали, как штурманы Ми-28Н, сверив координаты, навели оружие на назначенные цели и выполнили пуски неуправляемых авиационных ракет по навесной траектории. Затем экипажи, применив противоракетный маневр, легли на обратный курс.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что штурмовики Су-25 ВКС России нанесли удар по замаскированным укрепленным позициям украинских войск на Южно-Донецком направлении. В результате была уничтожена бронетехника противника. В ведомстве добавили, что пуски ракет выполнялись штурмовиками с малых высот. После выполнения боевой задачи экипажи выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.