Минобороны подтвердило взятие под контроль поселка Подгородное

Фото: МО РФ

Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков подтвердил информацию штаба территориальной обороны ДНР о взятии под контроль поселка Подгородное в районе Соледара. Он добавил, что за сутки были уничтожены до 80 украинских военных, танк и три бронемашины.

На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий российскими войсками освобожден населенный пункт Подгородное Донецкой Народной Республики, — заявил представитель военного ведомства.

Он отметил, что в результате наступательной операции подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной части города. ВКС России, как подчеркивает Конашенков, бьют по опорным пунктам противника, а штурмовые отряды ведут бои в городе.

Ранее неназванный представитель 46-й воздушно-мобильной бригады украинской армии в разговоре с американским телеканалом CNN сообщил, что ситуация для ВСУ в Соледаре «критическая», а число погибших украинских солдат настолько велико, что потери и вовсе перестали считать.

Накануне предприниматель Евгений Пригожин заявил, что город Соледар в ДНР взят под контроль отрядами ЧВК «Вагнер». По его словам, в центре города образован котел, в котором еще идут бои. Предприниматель уточнил, что город под контроль взяли именно бойцы ЧВК «Вагнер», другие подразделения в штурме не участвовали.