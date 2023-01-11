CNN: ситуация в Соледаре для ВСУ критическая

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ситуация для ВСУ в Соледаре «критическая», а число погибших солдат настолько велико, что потери вовсе перестали считать, заявил неназванный представитель 46-й воздушно-мобильной бригады украинской армии в разговоре с CNN. Ранее о взятии Соледара под контроль российскими силами заявляли врио главы ДНР Денис Пушилин и бизнесмен Евгений Пригожин.

Ситуация критическая. Трудно. Мы держимся до последнего. Никто не скажет вам, сколько там убитых и раненых. Потому что никто не знает наверняка. Ни в штабе. Нигде. Позиции постоянно берутся и снова берутся. То, что сегодня было нашим домом, завтра становится домом вагнеровцев. В Соледаре никто не считает погибших, — признал военный.

При этом он подчеркнул, что в СМИ тиражируются утверждения об «огромной серой зоне», которую контролирует то одна, то другая сторона, однако это лишь «пустая реклама».

Личный состав наших частей обновлен почти наполовину, более или менее. У нас даже нет времени запоминать позывные друг друга, когда прибывает новое подкрепление, — добавил военный.

По мнению представителя ВСУ, рано или поздно командование украинской армии откажется от борьбы за Соледар.

Все понимают, что город будет заброшен. Все это понимают. Я просто хочу понять, в чем смысл [борьбы]. Зачем умирать, если мы все равно собираемся покинуть его сегодня или завтра? — поинтересовался военнослужащий.

Ранее предприниматель Евгений Пригожин заявил, что город Соледар в ДНР взят под контроль подразделениями «Вагнера». По его словам, в центре города образован котел, в котором еще идут бои. Предприниматель уточнил, что город под контроль взяли именно бойцы «Вагнера», другие подразделения в штурме не участвовали.

Пушилин добавил, что подразделения ВСУ в боях за Соледар несут значительные потери, хотя продолжают «упираться». По его словам, у российских бойцов мотивация все равно выше, поэтому они и добиваются успехов.