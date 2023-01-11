Пригожин: подразделения «Вагнера» взяли Соледар под контроль

Фото: Laurel Chor/Keystone Press Agency/Global Look Press

Город Соледар в ДНР взят под контроль подразделениями «Вагнера», заявил российский предприниматель Евгений Пригожин, слова которого приводит во «ВКонтакте» его пресс-служба. По его словам, в центре города образован котел, в котором еще идут бои.

Подразделения ЧВК «Вагнер» взяли под контроль всю территорию Соледара. В центре города образован котел, в котором ведутся городские бои. Количество пленных будет сообщено завтра, — подчеркнул Пригожин.

Предприниматель уточнил, что город под контроль взяли именно бойцы «Вагнера», другие подразделения в штурме не участвовали. Также подразделениями «Вагнера» взяты под контроль соляные шахты в городе.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил,что российские силы взяли под контроль центр Соледара. Там закрепились бойцы группы «Вагнер», отметил он. Руководитель республики добавил, что подразделения ВСУ в боях за Соледар несут значительные потери.