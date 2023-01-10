Пушилин заявил о взятии Соледара под контроль российскими силами

Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Денис Пушилин

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил,что российские силы взяли под контроль центр Соледара. Там закрепились бойцы группы «Вагнер», отметил он в эфире Первого канала.

В Соледаре, по последней информации, центр Соледара находится под контролем подразделения «Вагнера», и здесь ребята закрепились с одной стороны и другой. Они уже эффективно продвигаются, — подчеркнул Пушилин.

Руководитель республики добавил, что подразделения ВСУ в боях за Соледар несут значительные потери, хотя продолжают «упираться». По словам Пушилина, у российских бойцов мотивация все равно выше, поэтому они и добиваются успехов.

Ранее Денис Пушилин заявил, что после того как российские войска возьмут под контроль Соледар, их усилия будут направлены на Артемовск и Северск. Потом последует наступление на Краматорском и Славянском направлениях, отметил он.